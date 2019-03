Grève des douaniers : les transporteurs routiers se plaignent de la situation catastrophique à Calais

Multiplication des zones de stockage

Sur l’A16, à hauteur de Saint-Folquin

Sur l’A16, au niveau de Ghyvelde

Sur l’A26, au niveau de Setques

Plus de 10 heures sur le bord de la route

Trouver des solutions rapidement

à l’arrêt il y a deux jours sur l’A16, à l’entrée du port de Calais… Les images impressionnantes de files d’attente se répètent depuis le début de la semaine.En cause, laqui dénoncent les possibles conséquences du. En appliquant les consignes de contrôle à la lettre, les douaniers mettent plus de temps à vérifier chaque poids-lourd, créant ainsi desLa préfecture des Hauts-de-France ten créant despour les camions de plus de 7,5 tonnes. "Stocker" les poids lourdsla circulation, en attendant une amélioration du trafic.Ces mesures sont mises en place depuis mardi 5 mars, et sont reconduites ce vendredi pour le quatrième jour consécutif.sont actuellement activées aux abords de Calais :Les organisations professionnelles du transport routier de marchandisesur cette situation. Ils dénoncent deset uneSébastien Rivera, de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) du Pas-de-Calais, déplore la gestion des flux faite par la Préfecture. "On sait que ce n’est pas évident à gérer mais lorsque la Préfecture a pris la décision de stocker les poids-lourds," explique-t-il. Conséquence directe : les poids-lourds ne traversant pas la Manche se retrouventdans ces blocages, et patientent parfois pendant de très longues heures sur le bord de la route."Dès lors qu’il y a un moindre grain de sable dans ce rouage transmanche, ça bloque. Et il ne faut pas que les véhicules livrant les grandes surfaces sur Calais soient bloqués. Il faudraitsur les véhicules poids-lourd." Selon lui, certains camions sont restés bloquésen début de semaine, "parfois sans eau ni nourriture." Et au-delà des conditions de travail difficiles, cela représente une perte financière considérable : "" affirme Sébastien Rivera.De son côté, la préfecture affirme que le temps moyen d'attente sur les zones de stockage depuis le début du mouvement de grève. Pour les périodes les plus tendues, l'attente peut monterLes transporteurs routiers demandent à être mieux informés, et plus rapidement. Pour Sébastien Rivera de la FNTR, "il faut réfléchir à une, c’est-à-dire scinder les poids-lourds selon leur destination" pour permettre dele trafic etles transporteurs locaux.Car selon lui,, "Brexit, avaries techniques, intempéries, questions migratoires…" liste-t-il.Même si les transporteurs routiers ne condamnent pas la grève du zèle des douaniers, ils espèrent une sortie de crise la plus rapide possible. Les douaniers de Calais et Dunkerque doivent être reçu par le Ministre Gérald Darmanin en début de semaine prochaine