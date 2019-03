Guînes, 5800 habitants et… 6 radars pédagogiques

73km/h au lieu de 50... A Guînes, les excès de vitesse à l'entrée de la commune sont légion. La mission de ces nouveaux radars pédagogiques : inciter les automobilistes à lever le pied.Alors que la plupart des communes optent pour un seul radar pédagogique, la municipalité de Guînes vient d'en installer six sur les principaux axes de la commune. Cela représente, faisant de"La plupart du temps, les excès de vitesse ne sont pas énormes, mais néanmoins le fait de leur", veut croire. "Ça permet aux gens de se rendre comptequ'ils sont au dessus de la vitesse autorisée".

Pour réduire la vitesse des automobilistes, la Ville souhaite même aller plus loin. Réduction de la chaussée, multiplication des zones à 30km/h. Une façon de répondre aux inquiétudes de certains habitants.



Mortalité routière en hausse en France métropolitaine au mois de janvier 2019

En janvier 2019, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 238 personnes sont décédées, contre 229 en janvier 2018 soit 9 de plus qu’en janvier 2018 (+3,9%). Le nombre d’accidents corporels (-4,3%) baisse ainsi que celui des blessés (-2,4%).



L’augmentation de la mortalité routière enregistrée en janvier concerne surtout les séniors de 65 ans et plus alors que la mortalité des jeunes adultes baisse. Selon l’ONISR, cette augmentation de la mortalité par rapport à l’an dernier est relevée en agglomération et sur autoroutes, avec une stabilité par rapport à la moyenne des mois de janvier 2013-2017.

Pour le réseau hors agglomération hors autoroutes, la mortalité est légèrement inférieure à celle de janvier 2018 et très inférieure à la moyenne des mois de janvier de 2013 à 2017. L’effet de l’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau routier rural sans séparation centrale compense encore, en partie, la forte dégradation des dispositifs de contrôle automatisé.