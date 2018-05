Homme poignardé à Calais : la compagne mise en examen pour assassinat

et écrouée, soupçonnée d'avoir tué à coups de couteau son ex-conjoint le 22 avril à Calais, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.Il y avait selon elle un contexte deet de, a rapporté le parquet de Boulogne-sur-Mer précisant qu'elleIls avaient un enfant, mais étaient désormais séparés et. Dimanche 22 avril, le corps d'un homme de 47 ans avait été retrouvé vers 21h00 dans l'ascenseur d'une résidence à Calais, selon la Voix du Nord qui avait révélé l'information.Interpellée une première fois et placée en garde à vue, la principale suspecte avait dû êtreElle a à nouveau été placée en garde à vue vendredi matin puis présentée à un juge d'instruction dans la journée. Elle a étéet placée en détention provisoire.