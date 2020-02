Un jeune Nordiste en week-end à Budapest tué dans la rue, un suspect interpellé

"Mauvaise journée"

Arrestation d'un homme soupçonné du meurtre d'un Nordiste tué à Budapest

Clément Bouly, 25 ans et originaire du Calaisis, a été tué tôt dans la matinée sur samedi 8 février dans la rue à Budapest (Hongrie), probablement à l'arme blanche. Les faits se sont produits vers 6h30 à proximité d'un parc en centre-ville.Clément Bouly, qui vit à Lille, devait passer le week-end dans la capitale hongroise pour y fêter notamment son anniversaire, selon les médias locaux. Il était accompagné de son amie, également Nordiste selon nos informations.Quelques heures après le meurtre, la police hongroise a identifié puis interpellé un suspect dans un appartement de la ville. Une arrestation filmée et diffusée par les autorités.Le meurtrier présumé, un citoyen américain de 26 ans, aurait reconnu et justifié son acte parce qu"il avait "passé une mauvaise journée", selon la presse locale. Ce suspect et la victime ne se connaissaient pas. "Lui a passé une mauvaise journée, mais nous il a détruit nos vies... Comment garder foi en l'humanité quand il vous arrive ça", a déclaré la soeur de Clément Bouly sur Facebook.La famille a été reçue durant le week-end à l'ambassade de France en Hongrie. Pour les besoins de l'enquête, le corps du jeune Nordiste doit être autopsié sur place, avant d'être rapatrié.