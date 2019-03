Le magasin New Look de Calais rouvre ce lundi avant une possible fermeture définitive

Un sursis de courte durée

La réouverture du magasin New Look de Calais, ce lundi 4 mars, avait. Après six mois d’inactivité, ils ont été invités à reprendre leur activité dans. "Ça fait bizarre, confie la responsable du magasin, Emeline Dudoyer. On ne peut pas dire que je sois satisfaite, on ne sait pas ce qui nous attend.".En septembre 2018, le groupe britannique avait annoncé la fermeture de plusieurs magasins, dont celui de Calais . Après un recours en justice pour fermeture illégale, l'enseigne doit faire marche arrière, annonçant la réouverture du magasin situé à la Cité Europe.Mais la semaine dernière, nouveau rebondissement :pour des raisons financières. "Les résultats ont connu une forte détérioration au cours de ces trois dernières années en raison de la crise du marché français du textile et de l'habillement." New Look France, entité française de l'enseigne de vêtements britannique, estselon son dirigeant.Un nouveau choc pour le personnel : "Je sais que business is business mais quand vous donnez des années d'ancienneté à votre entreprise,, commente Amina Bendjeddou, vendeuse à New Look Calais.parce qu'on revit ce qu'on a vécu dernièrement"."On n’a aucune garantie de notre avenir aujourd’hui et c'est ce qui nous inquiète le plus parce que", commente David Muntoni, représentant du syndicat Sud Commerce. L'enseigne de "fast fashion", dont les pièces collent aux tendances de la mode, souffre d'un, dans un contexte de charges fixes importantes.Selon nos informations,. Un sursis de courte durée pour les salariés calaisiens, même si la direction affirme avoir déjà reçu des "marques d'intérêt" pour le rachat, sans donner plus de précision. Cette annonce intervient alors qu'au Royaume-Uni, l'enseigne, en difficulté, avait annoncé en mars 2018 un important plan de restructuration portant sur