Marck : deux chasseurs secourus au large de la côte après que leur hutte a été emportée par la mer

Ils s'en sont sortis avec une grosse frayeur. Deux chasseurs qui avaient installé leur hutte de chasse sur la plage des Hemmes de Marck, près de Calais, se sont retrouvés emportés par la mer samedi 26 octobre, dans la soirée.



Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été alerté par le SAMU du Pas-de-Calais, peu avant minuit, que deux chasseurs étaient accrochés à leur hutte à un kilomètre des côtes. La structure disposait normalement d'un mouillage afin de ne pas être emportée par la mer, mais ce dernier aurait rompu. Le phénomène des grandes marées, qui démarre ce dimanche, n'est pas en cause, précise la préfecture maritime.



Les deux chasseurs ont finalement pu être récupérés grâce à l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale. Secourus vers 0h30 et pris en charge vers 1h au Center hospitalier de Calais, tous deux souffraient d'hypothermie.