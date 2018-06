Marck : Noisette, une chatte de 2 ans, retrouvée transpercée par une barre de fer

"C'est vraiment un acte barbare"

Les photos étaientqu'il ne l'a pas reconnue tout de suite. Jeudi, des policiers sonnent à la porte de Frédéric Lefevre, qui habite, près de Calais. "A la porte, ils m'ont présentéJ'avais vu Noisette la veille et j'avais compris que les photos dataient de la semaine précédente", explique ce père de famille.Le week-end passe,, ne réapparait pas. C'est à ce moment-là que Frédéricque la police lui a présentées, montrant. "et en voyant les photos de plus près je l'ai reconnue. Maisils l'avaient déjà emmenée pour l'incinération."Mais alors que s'est-il passé ? Jeudi dernier, une voisine de Frédéric sortLa femme âgée, transpercé. "Elle était très choquée, elle a prévenu tout de suite sa fille qui", raconte encore Frédéric.Qui a bien pu déposer le cadavre là ? "Le jardin de cette voisine est difficilement accessible., et que cela a énervé un voisin", souffle le père de famille."Pour les enfants, c'est très dur. J'aurais presque préféré qu'elle se fasse écraser par une voiture. Là,Frédéric Lefevre est alléau commissariat de Calais, en espèrant que l'enquête permette de retrouver le ou les auteurs des faits. Un drame qui n'est pas sans rappeler l'histoire de ce chien retrouvé "massacré" et empalé sur un arbre, à Liévin