Marck : un piéton meurt écrasé par une voiture sur l'autoroute A16

Les CRS des 4 Cantons ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstances de la mort d'un piéton, dans la soirée du lundi 20 mai sur l'autoroute A16, à hauteur de Marck, près de Calais.



Vers 23h30, une voiture de tourisme qui circulait dans le sens Dunkerque vers Calais a roulé sur un corps. Le véhicule s'est arrêté immédiatement et ses deux occupants ont appelé les secours.

Autopsie

Sur place, police et pompiers n'ont pu que constater le décès de la victime, un jeune homme, dont l'identité est inconnue. Son corps a été transporté à l'institut médico-légal de Lille afin d'y être autopsié et identifié.



Les deux passagers de la voiture impliquée, gravement choqués, ont été transportés à l'hôpital selon la police.