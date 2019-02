Migrants : 34 associations demandent à la rapporteure de l'ONU de venir à Calais

"Violations des droits de l'homme"

"La situation se dégrade et des centaines de personnes dorment toujours dans la rue, à Calais, Grande-Synthe, Cherbourg, Norrent-Fontes/Quernes, Angres/Levin, Tatinghem/Longuenesse et Ouistreham", s'alarment mercredi dans un communiqué commun ces, dénonçant "la politique d'expulsions systématiques et d'invisibilisation des personnes exilées à la frontière franco-britannique".Figurent parmi les signataires, laet. Les associations s'appuient sur le rapport publié en décembre du Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui dénonçait une "dégradation" de la situation sanitaire et sociale des migrants vivant sur des campements en France depuis trois ans, avec "des atteintes sans précédents aux droits fondamentaux"."C'est pourquoi nous en appelons aux Nations unies pour que soient mises en lumière les violations des droits fondamentaux", ajoutent-elles, et demandent à la rapporteurede "se rendre sur place, principalement à Calais et Grande-Synthe, afin de constater les conséquences d'années de politiques de non-accueil."Selon Sophie Pouget, avocate et bénévole de, Mme Fahra est invitée officiellement par le gouvernement en avril. "Nous aimerions qu'elle vienne à Calais et qu'elle émette un communiqué officiel dénonçant les violations des droits de l'Homme", a-t-elle affirmé.Entrevivent actuellement à Calais et aux alentours dans l'espoir de rejoindre la, selon la préfecture du Nord.