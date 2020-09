Calais : le Conseil d'Etat ne suspend pas l'arrêté interdisant la distribution de nourriture aux migrants

68 associations appellent à manifester à Calais pour les "droits des personne exilées"

"De Briançon à Calais, on empêche les acteurs de solidarité de travailler, de s'exprimer" Nina Marx, du Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre Solidaire



Quatre députés de La France Insoumise ont mené une action symbolique en apportant des paniers-repas à des migrants à Calais vendredi

Le Conseil d'Etat a refusé, vendredi 25 septembre, deSaisi en urgence, la plus haute juridiction administrative "note que cette interdiction n'empêche pas les associations de réaliser leurs missions à proximité immédiate du centre-ville" et que "l'interdiction de distribution est strictement limitée aux zones définies par le préfet", selon les termes du communiqué de l'institution.Le juge des référés observe que l'interdiction "ne prive pas les associations de la possibilité d'exercer leur mission, en dehors de la zone interdite par l'arrêté, y compris à proximité des lieux de vie des migrants".Cette décision s’inscrit dans un contexte particulier.En milieu de semaine, la Défenseure des droits Claire Hédon, en visite dans le Pas-de-Calais cette semaine, avait dénoncé les conditions de vie "dégradantes et inhumaines" des migrants à Calais, à l’endroit même où des"De Briançon à Calais, on empêche les acteurs de solidarité de travailler, de s'exprimer", a alerté Nina Marx, du Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire, l'une de ces associations, lors d'une conférence de presse.La semaine dernière, Arnaud Murgia, le nouveau maire (LR) de Briançon, commune proche de la frontière franco-italienne, avait exigé la fermeture d'un hébergement d'urgence, tandis que l'arrêté interdisant la distribution de nourriture aux migrants à Calais a été maintenu par la justice mardi."On a le sentiment que les décisions obtenues ne font pas jurisprudence", a déploré Patrick Henrio, du Groupe d'information et de soutien des immigrés, en soulignant "l'extraordinaire épuisement" des militants qui ont dû "se substituer aux services de l'État" à Calais. "On est retombés au niveau de 2017, juste après la destruction de la grande jungle."Avant la décision du Conseil d'Etat, quatre députés de La France Insoumise ont mené une action symbolique vendredi en apportant des paniers-repas à des migrants à Calais, pour protester contre l'interdiction faite aux associations non mandatées par l'Etat de leur distribuer boissons et nourriture.Le député LFI Ugo Bernalicis a expliqué ne pas reconnaître qu'il s'agissait d'une infraction.