Migrants à Calais : deux associations portent plainte contre X pour destruction de biens

Plainte contre X

Nous DÉPOSONS PLAINTE à l'instant pour destruction de nos bâches et duvets à #calais. Parce que la dignité fondamentale de chacun, fut-il sans papier, est inaliénable. Par respect pour nos donateurs. Mr @EmmanuelMacron vs avez le pouvoir de faire CESSER CE HARCÈLEMENT permanent! pic.twitter.com/1pnn94bfC9 — De Coninck (@VDeConinckSCCF) 15 janvier 2018

Les deux associations avaient prévenu il y a déjà plusieurs semaines. Pour obtenir la preuve de la destruction quasi-systématique des biens appartenant aux migrants à Calais,Et rapidement, ces duvets ont été retrouvés et photographiés"Chaque semaine, des sacs de couchage, bâches et tentes sont mis à la benne, détruits, voire gazés Les personnes exilées", constatent aujourd'hui les deux associations dans un communiqué commun."Ils et elles ne, ou ne voyant pas comment une telle plainte pourrait améliorer leur situation personnelle", poursuivent les associations. C'est la raison pour laquelle elles ont décidé"Nousqui s’exerce contre les exilés à Calais et les", concluent les associations.