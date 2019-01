Migrants à Calais : inauguration d'un centre de coordination franco-britannique à Coquelles



"Calais est une impasse"

En fonctionnement depuis leet financé par la, ce centre a notamment pour mission de "lutter contre l'immigration irrégulière, tant des trafiquants que des filières", a affirmé, directeur départemental de la police aux frontières (PAF).Notamment équipé de, il doit permettre un échange d'informations de "nature policière et judiciaire" entre la France et la Grande-Bretagne, a-t-il ajouté.Dans ces locaux se trouvent notamment la, la, les, les, mais aussi labritannique, lat ou encore l'(NCA).Jeudi, M. Castaner a signé à Londres unpour lutter contre les, qui se multiplient ces derniers mois. "La Grande-Bretagne n'est pas un eldorado, passer par Calais est une impasse, je le dis aux filières, il n'y a pas de solution ici à Calais", a répété M.vendredi en marge de cette inauguration, aux côtés de, secrétaire d'Etat britannique en charge de l'immigration."C'est une chance immense" que les ministres français et anglais "se soient rencontrés des deux côtés de la Manche au cours des dernières 24 heures" pour "discuter des moyens de faire progresser la coopération et le travail en commun pour relever ce défi", a déclaré cette dernière."Nous n'avons qu'un seul choix, celui d'agir ensemble sous peine d'échouer ensemble, le ++ ne doit faire courir aucun risque sur la sécurité de nos frontières, sur la sécurité aux abords de la Manche, et sur la Manche", a encore affirmé le ministre de l'Intérieur plus tard dans la journée au commissariat de. "La décision britannique ne doit provoquer aucun bond en arrière, nous avons trop à perdre des deux côtés de la Manche", a-t-il aussi prévenu.