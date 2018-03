Migrants à Calais : jugé en appel pour avoir aidé les “bouches cousues” à rejoindre l'Angleterre

«Délit de solidarité» : entretien avec Laurent Caffier, «le zorro de la jungle» Ce Nordiste surnommé le "Zorro de la Jungle" est jugé en appel ce jeudi pour avoir aidé des Iraniens à passer en Angleterre. "Délit de solidarité" ? Il explique pourquoi, malgré les poursuites judiciaires, il "n'arrêtera pas d'aider". Publié par France 3 Nord Pas-de-Calais sur jeudi 15 mars 2018

"Passeurs" ou "délit de solidarité" ?

Il avait été. Car c'est bien dudont il s'agit. En 2016, Laurent CaffierIls les connaît depuis un certain temps; ce sont eux qui se sontpour protester contre leurs conditions de vie dans la "Jungle"."Je les ai aidés à partir en Angleterre parce que, parce que les passeurs voulaient les tuer", explique Laurent Caffier. "Je ne pouvais pas les emmener dans un commissariat parce qu’ils étaient en situation irrégulière. On les auraitparce qu’ils ont fui le pays. Donc il ne me restait qu’une solution :Avec l'aide d'une connaissance, Béatrice Huret, qui a depuis écrit un livre sur la raison qui l'a poussée à aider ces réfugiés - unequi a bouleversé sa vie -, ilqui les mènera jusqu'en Angleterre.En juin dernier, Béatrice Huret et Laurent Caffier sont. Ils sont suspectés d'être des passeurs. Chose rare, Laurent Caffier a alors. "Certainement parce que", commente-t-il aujourd'hui.Finalement, ils sont reconnus coupables d'"aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée" et de "" mais dispensés de peine. Le ProcureurAujourd’hui, ses amis dénoncent un acharnement contre ce qu’ils appellent le "". "C’est. Je pense qu’on a tous une part en nous d’humanité qui fait que quand on voit quelqu’un qui est en train de souffriret passer à côté", explique Laurent Caffier."Tant que je ne pourrai pas rentrer chez moi sans me dire quedehors, je n’arrêterai pas.."