Municipales à Calais : Ladislas lozano, l'ancien entraineur du CRUFC, rejoint Natacha Bouchart

Du foot à la politique

Dans moins de deux mois, aura lieu le premier tour des élections municipales. A Calais, la liste de la maire sortante Natacha Bouchart s'étoffe avec une personnalité que les Calaisiens connaissent bien.Ladislas Lozano, l'entraîneur emblématique du CRUFC, l'un des artisans de l'Epopée de 2000, a décidé de rejoindre la liste conduite par Natacha Bouchart en mars 2020. Il nous a expliqué les raisons de ce choix : "Il fallait que ça arrive ! Rien n'était calculé. je n'ai jamais fait de politique mais j'ai avec Madame Bouchart une proximité de vue sur certains dossiers qui est évidente."

Cette décision est très récente. Il y a environ trois mois, Ladislas Lozano se replonge dans ses souvenirs à la demande de journalistes qui souhaitent réaliser un dossier sur les 20 ans de la finale de la Coupe de France. Il retrouve toute une série de lettres, de fax, de témoignages sympathiques, d'encouragements ...



"Je me suis dit que ça serait sympa de faire une sorte d'expo pour montrer la belle mentalité des Calaisiens." L'entraîneur qui a quitté la Cité des Six Bourgeois en 2010 renoue avec la ville. "On s'est appelé à plusieurs reprises avec Natacha Bouchart et c'est elle qui m'a proposé de rejoindre sa liste.

Si j'ai accepté c'est parce j'ai beaucoup reçu des Calaisiens au moment de l'Epopée et je veux leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné."



Gaulliste convaincu



Quel poste pour l'ancien entraîneur ?

S'il ne s'est jamais jusqu'à présent publiquement exprimé sur ses convictions politiques, Ladislas Lozano admet maintenant qu'il est un gaulliste convaincu. "Je sais que Madame Bouchart véhicule des idées républicaines", poursuit-il. Le rapprochement est évident. Je veux être à la hauteur de la confiance qu'on m'accorde." Ladislas Lozano a déjà été salarié de la ville de Calais : en 2009 après pause dans sa carrière d'entraineur, il est revenu au service des transports.Si Natacha Bouchart est élue pour un troisième mandat, Ladislas Lozano s'occupera peut-être à nouveau des transports et des manifestations.En tout cas, le 6 juin prochain il sera sur la pelouse du stade de l'Epopée pour fêter avec ses anciens joueurs les 20 ans de la finale Calais-Nantes.