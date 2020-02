Municipales à Calais : Natacha Bouchart officiellement soutenue par La République en Marche

Pas de candidat LREM à Calais

La maire (Les Républicains) de Calais Natacha Bouchart a reçu ces derniers jours le soutien officiel de La République en Marche. Le nom de l'élue, à la tête de la ville depuis 2008, apparaît dans un document officiel du parti d'Emmanuel Macron. Elle n'a pour l'heure pas encore réagi."Le 29 janvier 2020, sur proposition de la Commission Naionale d'Investiture, le Bureau exécutif de La République en Marche a décidé d'apporter son soutien à : (...) Natacha Bouchart, maire sortante et candidate à la mairie de Calais (62)", est-il indiqué. Le parti n'avait en effet présenté aucun candidat aux municipales dans la ville.En réaction, l'antenne locale calaisienne de LREM a annoncé qu'elle "prend acte de cette décision et soutiendra la liste conduite par Natacha Bouchard (sic) lors des prochaines élections".Il y a quelques jours, la maire sortante a reçu un soutien d'un autre genre : l'ancien entraîneur du CRUFC Ladislas Lozano a rejoint son équipe a également reçu le soutien de l'UDI, du MoDem et de son parti, LR. Deux autres candidats sont en lice aux élections municipales à Calais :, soutenue par le PS, EELV, le PC et LFI ainsi que Marc-, tête de liste RN.