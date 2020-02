Municipales à Calais : suivez le débat entre les quatre principaux candidats

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD

Qui sont les candidats qui débattent ?

Natacha Bouchart , maire sortante Les Républicains (soutenue par La République en Marche), en lice pour un troisième mandat à la tête de la liste "Fiers d'être Calaisiens".

Marc de Fleurian , candidat du Rassemblement national à la tête de la liste "Calais pour vous".

Virginie Quenez , candidate de l'union de la gauche (PCF, PS, LFI, Générations et EELV) à la tête de la liste "Respirer Calais".

Laurent Roussel, candidat sans-étiquette, mais classé Divers gauche.

Rudy Vercucque , candidat ex-RN à la tête de la liste "Avenir commun".

Pierre Taverne , candidat ex-PS se déclarant "apolitique".

, candidat ex-PS se déclarant "apolitique". Françoise Millot, candidate Lutte ouvrière.

Quels sont les enjeux à Calais ?

Calais : fiche d'identité Nombre d'habitants : 74 581 (2017)

Taux de chômage : 27,72 % (2016)

Revenu fiscal de référence moyen par foyer : 17 396 € (moyenne nationale : 24 761 €)

Dette de la ville par habitant : 1285 € (moyenne des villes de taille similaire: 1372 €)

Qui dirigera Calais et ses 74 000 habitants pour les cinq ans à venir ? Un mois avant les élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, nous accueillons sur le plateau de France 3 Nord Pas-de-Calais un débat entre les quatre principaux candidats.Il sera diffusé ce mercredi 26 février à 21H.Chacun ramènera une photo de Calais censée incarner sa vision de la ville.Trois autres candidats ne seront pas présents physiquement, mais s'exprimeront au cours du débat :À Calais, ville qui compte 27% de chômeurs et où 1 habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, ce ne sont pas les sujets qui manquent.Lareste un sujet brûlant, avec la recrudescence depuis fin 2018 du nombre de traversées de la Manche sur des embarcations, souvent au mépris de conditions météorologiques difficiles. Au moins deux migrants, une Iranienne et un Irakien , ont perdu la vie lors de ces traversées en 2019.Leest également sur toutes les lèvres, alors que le Royaume-Uni est entré cette année dans une phase de transition vers sa sortie effective de l'Union européenne. Pour Calais, cette sortie va s'accompagner de plus grandes restrictions au niveau des contrôles douaniers... mais aussi d'un possible (et espéré) retour du duty free à bord des ferries., justement, est l'une des principales activités économiques de la ville, avec 600 emplois. Un pôle dont le rôle n'a cessé de grandir, depuis l'effondrement de l'industrie de la dentelle. Le port doit-il être réaménagé ? Agrandi ? Ce sera l'une des thématiques abordées lors du débat.Enfin le tourisme, abordé par le prisme du, héritage de Natacha Bouchart qui est devenu ces derniers mois une vitrine de la ville. Une vitrine coûteuse, pour ses détracteurs.