Municipales : un conseiller régional RN propose de former les enfants au tir, pour “faire face aux menaces islamistes”

© CAPTURE FACEBOOK

"On va pas se laisser faire égorger comme des cochons"

Le message a été repéré par nos confrères de Nord Littoral . "L'instruction de nos enfants au tir, face aux menaces islamistes présentes et futures n'est elle pas une nécessité ?" La formule peut choquer. Pourtant elle émane d'un candidat aux élections municipales de Guînes (près de Calais dans le Pas-de-Calais).Christophe Marécaux, tête de liste à Guînes pour les prochaines municipales, et conseiller régional du Rassemblement national, était en visite au stand de tir Patriote Tir Guînes, afin de "soutenir les tireurs". Dans un post Facebook , le candidat publie quelques photos de l'Assemblée générale et termine par ce message, en revoyant vers un lien wikipédia sur la page "Terrorisme en France".Joint par téléphone, le candidat RN s'étonne de l'intérêt porté à ce message, mais persiste, et signe : "L'État n'assure plus ses missions régaliennes, nous ne sommes plus en sécurité", se justifie t-il. Avant de conclure par cette formule : "On va pas se laisser faire égorger comme des cochons". Le candidat assume de "poser la question, de lancer un débat", mais nie tout appel à armer des enfants.Joint par France 3, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national "ne valide pas" cette proposition. De son côté, Ludovic Pajot, délégué départemental RN déclare que les propos de M. Marécaux, "n'engagent que lui, puisqu'il conduit une liste sans étiquette".Pourtant la liste du candidat s'appelle "Rassemblement pour Guînes" et Christophe Marécaux est toujours conseiller régional des Hauts-de-France... du Rassemblement national.