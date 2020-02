Municipales à Calais : Marie-Caroline Le Pen fait son retour en politique en se présentant sur la liste RN

Marie-Caroline, sœur aînée de Marine Le Pen, fait campagne à Calais https://t.co/gNXlsD31ZA — l'Opinion (@lopinion_fr) December 17, 2019

Candidate aux élections législatives de 1997 dans les Yvelines

Marie-Caroline Le Pen, 60 ans, soeur aînée de la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, a décidé de faire son retour actif en politique en figurant sur la liste RN aux municipales à Calais (Pas-de-Calais) emmenée par Marc de Fleurian .Déjà en décembre, la possibilité qu'elle figure sur la liste du RN était évoquée dans certains articles.Sur cette liste emmenée par Marc de Fleurian, où elle apparaît en 18e position (sur 49), a été déposée ce mardi en préfecture. Elle sera présentée lundi 24 février à la presse. Interrogé Marc de Fleurian a confirmé la présence sur sa liste de Marie-Caroline Le Pen. Elle est également l'épouse du député européen RN Philippe Olivier, aujourd'hui très proche de la présidente du parti.Philippe Olivier, qui figure lui aussi sur la liste de Marc de Fleurian aux municipales, avait été candidat FN à Calais aux élections législatives de juin 2017, battu au second tour par Pierre-Henri Dumont (LR)."Dès 2017 et la campagne des législatives, Marie-Caroline Le Pen s'est attachée à Calais. Elle s'y est installée et y vit désormais à plein temps", a affirmé M. de Fleurian.En raison de sa position sur la liste RN, Marie-Caroline Le Pen ne devrait toutefois être élue au conseil municipal que si cette liste l'emporte face notamment à celle de la maire sortante LR Natacha Bouchart, soutenue par LREM et favorite du scrutin."Nous avons affiché notre volonté de mettre surtout en avant, en début de liste, des Calaisiens depuis toujours", a précisé Marc de Fleurian.Longtemps présentée comme celle qui pourrait succéder à son père Jean-Marie, Marie-Caroline Le Pen, qui s'était engagée très jeune au Front national, a été notamment candidate aux législatives de 1997 dans les Yvelines. Pendant cette campagne, Jean-Marie Le Pen avait défrayé la chronique en s'en prenant physiquement, devant les caméras de télévision, à la candidate socialiste Annette Peulvast-Bergeal, qui l'avait ensuite emporté au second tour.L'aînée des filles Le Pen s'était brouillée l'année suivante avec le clan familial en ralliant, avec son mari, Bruno Mégret au sein du MNR, dont elle a démissionné en 2000.Dès 2011, Marine Le Pen avait publiquement déclaré avoir "totalement pardonné" à sa soeur, qui a réintégré le FN en 2016. Marie-Caroline s'est ensuite publiquement réconciliée avec son père, en juin 2018, à l'occasion du 90e anniversaire du patriarche.