“Nous sommes capables de frapper très fort” : une élue de Calais reçoit une lettre de menace

"Une surprise m'attendait au bureau ce matin". Une lettre dont la conseillère départementale LREM Caroline Matrat se serait bien passée. L'élue d'opposition de Calais a reçu, lundi 3 décembre,de la part d'un groupement anonyme qui se fait appeler le GICN ().Ses auteurs reprochent à Caroline Matrat son appartenance au parti d'Emmanuel Macron, La République en marche. "Après une réunion très discrète,[...] cela rapidement, même avant la fin 2018", peut-on lire dans ce courrier posté sur les réseaux sociaux par l'élue Caroline Matrat a, suite à ces menaces assez explicites. "Grâce à nos informateurs et des personnes bien placées pouvant donner des renseignements concernant votre train de vie, habitation, famille, voiture, bureau... Nous sommes capables, avec le temps et de la patience, de frapper très fort", poursuivent les auteurs de la lettre qui risquentCes menaces ont fait l'objet de condamnations politiques de la part d'autres élus LREM, mais aussi du PS. La conseillère départementale, elle, dénonce "le fascisme dans toute sa splendeur", une "".L'élue explique qu'il s'agit de la première fois qu'on l'attaque pour ses idées politiques : "Je suis libre, et je l'ai toujours été, dans mes engagements personnels comme politiques, assure-t-elle.ou mes actes, plus encore par la menace"