Nouveau variant du coronavirus : reprise progressive des liaisons entre le Royaume-Uni et la France

Après 48 heures de blocage total, les liaisons entre le Royaume-Uni et la France ont repris dans la nuit de mardi 22 à mercredi 23 décembre. Cela inclut le redémarrage du transport de passagers - par ferry, par train ou par avion - mais également la reprise du transport de marchandises.

La décision de fermer la frontière entre la France et le Royaume-Uni avait été prise dans l’urgence par les autorités, dimanche 20 décembre, à la suite de la découverte d’une nouvelle souche du coronavirus, dont la transmission est 40 à 70% plus importante selon Londres.

La formation d’un cordon sanitaire strict pendant 48 heures a eu pour conséquence directe l’annulation des Eurostar et ferries vers Calais et la France et le blocage de milliers de poids-lourds de part et d’autre de la Manche. Hier soir, près de 4000 poids lourds étaient bloqués dans le Kent, dans l'attente d'un accord pour reprendre la route.

Pour la première fois depuis dimanche, des véhicules avec passager ont donc débarqué dans le port de Calais en provenance de Douvres.

Un accord a en effet été trouvé entre Paris et Londres pour sortir de cette crise et écarter ainsi la menace de pénurie qui planait outre Manche : depuis mercredi 23 décembre, tous les chauffeurs de poids lourds bloqués au Royaume-Uni, quelque soit leur nationalité, peuvent de nouveau quitter le pays moyennant un test antigénique négatif, dont le résultat est connu en moins de 30 minutes.

Côté français - notamment au port de Calais - des tests sont également effectués depuis ce mercredi matin "sur le fret entrant au Royaume-Uni", a indiqué le ministre des transports britanniques. Jean-Baptiste Djebarri, ministre français des transports, a annoncé une mobilisation exceptionnelle "pour que le plus grand nombre (de chauffeurs de poids lourds) puisse rentrer passer les fêtes de Noël en famille."

Les ressortissants français résidant au Royaume-uni peuvent de nouveau rentrer en France, notamment pour fêter les fêtes de fin d’année. Un test PCR négatif de moins de 72 heures doit obligatoirement être présenté à la compagnie aérienne, maritime ou ferroviaire, a indiqué le Premier ministre Jean Castex mardi 22 décembre.

Les avions, les bateaux et les Eurostar reprendront leur service dès demain matin. Les ressortissants français, les résidents en France et ceux qui ont un motif légitime devront être munis d’un test négatif.



