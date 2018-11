Une nouvelle autoroute ferroviaire relie Calais et Turin

Fierté d’inaugurer la nouvelle autoroute ferroviaire #Calais-#Turin :

Plus de 30 000 camions/an qui seront reportés de la route vers le rail : c'est la transition écologique en concret.

Le Gouvernement confirme son soutien au transport combiné : 27M€/an sur le quinquennat.

Un mode de transport propre

[CP] Lancement de l'autoroute ferroviaire Calais - Turin Orbassano. Une bonne nouvelle pour l'environnement. Elle permettra à terme de transférer pas moins de 31 000 camions de la route vers le rail.



Lancement de l'autoroute ferroviaire Calais - Turin Orbassano. Une bonne nouvelle pour l'environnement. Elle permettra à terme de transférer pas moins de 31 000 camions de la route vers le rail.

Lareliant Calais au terminal italien de Turin Orbassano a été inaugurée ce mardi. Un mode de transport que le gouvernement entend "relancer".Longue de 1 100 km, cette ligne de fret opérée par VIIA (branche transport et logistique de la SNCF) permet d'acheminer jusqu'àà raison d'un aller-retour par jour, en moins de 20 heures."Chaque camion qui est chargé sur cette navette, c'est. C'est donc représentatif, très concrètement, de la transition écologique", a relevé la ministre des Transports Élisabeth Borne sur le port de Calais.La ministre y voit "un moment symbolique de la volonté du gouvernement de, qui a perdu des parts de marché en France et en Europe".Si ce mode de transport est encore peu développé, ses promoteurs mettent en avant la réduction des coûts de transport, les gains de rapidité en termes de logistique et les. En 2017, il a ainsi permis d'économiser quelque 75 000 tonnes de CO2."C'est une goutte d'eau qui grandit tous les jours car de plus en plus d'entreprises veulent transporter leurs marchandises de façon écologique. Maintenant,", s'est réjoui le patron de la SNCF, Guillaume Pépy"C'est une solution d'avenir qui va se développer au plan européen car à partir de Calais, nous pensons pouvoir aller au nord du Royaume-Uni,la Scandinavie et l'Allemagne", a-t-il avancé.Dans un communiqué, l'association Les amis de la terre "salue la volonté du gouvernement d'inverser cette tendance", mais estime qu'il est "". Et de pointer le tronçon Ambérieu-Turin "où l'équivalent d'un million de camions (...) pourrait être sorti des routes avec les infrastructures existantes".Cette ligne est désormais la quatrième voie de ferroutage en France, après l'inauguration en 2016 de la ligne Calais-Le Boulou, la plus longue d'Europe, permettant de relier l'Espagne à la Grande-Bretagne.en raison des intrusions de migrants dans les remorques et de travaux de sécurisation.VIIA, opérateur chargé de la commercialisation des autoroutes ferroviaires au sein de SNCF Logistics, opère également les lignes entre l'est de la France et l'Italie et entre le Luxembourg et Le Boulou.