Offekerque : un chauffeur slovaque recherché après avoir disparu, son camion retrouvé vide sur une aire de repos

Les clés laissées sur un pneu

Un jeune chauffeur routier est activement recherché par les autorités, après sa disparition d'une aire de repos d'Offekerque, près de Calais (Pas-de-Calais), a indiqué une source policière, confirmant une information de Nord Littoral Tomas Belak, de nationalité slovaque, n'a pas donné signe de vie depuis le dimanche 16 février, à 17H40. Les CRS ont été alertés le lendemain, en début d'après-midi, car son poids lourd était stationné de façon gênante.Les agents se sont alors aperçus que ce dernier était "fermé et vide de tout occupant". Les effets personnels de Tomas Belak se trouvaient à l'intérieur, et la clé du véhicule se trouvait sur le pneu avant-gauche. Les recherches autour de l'aire de repos n'ont pas permis de retrouver la trace du jeune chauffeur routier, et la société qui l'emploie en Slovaquie n'avait pas plus de nouvelles.Une enquête a été ouverte au parquet de Saint-Omer, et mercredi, les CRS ont été désaisis au profit de la police judiciaire de Lille. Quiconque possède des informations susceptibles d'aider les enquêteurs peut joindre les enquêteurs de la PJ au