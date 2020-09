Fin de la grève des officiers du port de Calais, le trafic a repris

Les officiers du port de Calais, qui étaient en grève depuis ce jeudi 24 septembre à 8 heures, réclamaient une égalité de traitement salarial avec les autres grands ports français. Le trafic maritime a repris après dix heures d'interruption et une rencontre entre le préfet et les officiers.

Suite à un préavis de grève de la capitainerie de 24h, à compter du Jeudi 24 Septembre 2020 08h00, de très fortes perturbations sont attendues sur le port de Calais



Pour plus d’infos, contactez votre compagnie ferry pic.twitter.com/cZ8fCMF14c — Port de Calais (@calaisport) September 24, 2020

En face, il y a un ministère qui fait la sourde oreille Etienne Castillo, secrétaire fédéral en charge du transport maritime et portuaire pour Force Ouvrière

Opération policière et ralentissements vers le tunnel sous la Manche

Les officiers du port de Calais ont mené une grève jeudi pour réclamer de meilleures conditions salariales et une égalité de traitement avec d'autres ports français, bloquant totalement la circulation des bateaux jusqu'à la levée du mouvement en fin de journée.Débutée dès 8 heures, cette grève portait "essentiellement sur la parution d'un texte qui régit les primes des agents suivant l'activité du port. Calais a été oublié au détriment des autres ports d'intérêt national", a expliqué le syndicat national des officiers de port de Force ouvrière (SNOP-FO) dans uncommuniqué.Après une rencontre vers 17 heures entre les officiers du port et le préfet, "nos revendications ont été obtenues", a indiqué à l'AFP un délégué syndical FO, précisant que le mouvement, prévu jusqu'à vendredi, cessait "immédiatement". La grève a été levée aux alentours de 18h45 et le trafic devait reprendre dans la soirée.Joint par téléphone dans l'après-midi, Etienne Castillo apportait quelques précisions sur cette grève.pour la seule raison que le port de Calais ne possède pas la même étiquette (port décentralisé) que son voisin dunkerquois (grand port maritime)."Il y a une grosse différence de rémunération, regrette Etienne Castillo. Cette grève, c’est l’aboutissement de deux ans de revendications, ça fait de longues années que les officiers demandent à être revalorisés. Et en face, il y a un ministère qui fait la sourde oreille."après qu’une trentaine de migrants a tenté de traverser l’autoroute pour rejoindre les voies et grimper dans les poids-lourds en partance vers l’Angleterre.