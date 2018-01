ONPC : les accusations graves de Yann Moix sur les migrants maltraités à Calais sont-elles vraies ?

Ce qu'a dit Yann Moix : de l'eau potable et des couvertures gazés

Benjamin Griveaux - On n'est pas couché 6 janvier 2018 #ONPC

La France doit être fidèle à sa tradition d’accueil des demandeurs d’asile.

Nous devons aussi beaucoup d’honnêteté envers des migrants de nature économique, qui ne peuvent pas tous obtenir ce titre-là.

Le sujet fondamental est de pouvoir traiter des situations rapidement. #ONPC pic.twitter.com/5Hs95pPbq7 — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 7 janvier 2018



La préfecture et des responsables de syndicats de policiers démentent

#ONPC @ONPCofficiel L’État présent à #Calais #Aide aux #Migrants : Les services de l’État renseignent quotidiennement les migrants sur les dispositifs de mise à l'abri et sur l'ensemble des droits dont ils disposent pic.twitter.com/1v6k90QjKG — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) 7 janvier 2018

Le gazage des couvertures confirmé par l'association l'Auberge des Migrants

C'est confirmé : nos bâches et nos sacs de couchage ont été détruits hier, en plein #PlanGrandFroid.

Nous allons étudier les suites juridiques.

Ceux qui ont donné ces consignes ne doivent pas rester impunis.#DestructionAbri #Calaispic.twitter.com/JpuKWDMVEB — Auberge des Migrants (@AubergeMigrants) 12 décembre 2017

#ONPC @ONPCofficiel L’État présent à #Calais #Aide aux #Migrants Lors des opérations menées par la police, les migrants peuvent récupérer leurs effets personnels Tous les migrants qui le souhaitent peuvent bénéficier d'une mise à l'abri dans les #CAES pic.twitter.com/6HUjRpZwdw — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) 7 janvier 2018



En revanche, l'eau potable n'aurait pas été gazée depuis plusieurs mois

Nouvelle passe d'armes sur le plateau de l'émission. Yann Moix a accusé, dans l'émission diffusée samedi 6 janvier, desdes migrants autour de. Alors que lasur Twitter, l'associationconfirme certaines accusations du chroniqueur et en nuance d'autres."J’y passe régulièrement des jours et des nuits depuis quelques mois. Et ce que je vois de l’honneur de la République, ce sont, quide jeunes migrants, ququi sont effectivement soignés gratuitement mais parce qu’ils ont été frappés par la police la veille", a déclaré le chroniqueur face au porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux (vers 30' dans la vidéo ci-dessous).Et de poursuivre : "Si l’honneur de la République est de frapper des enfants à coups de matraques ou de gazer l’eau potable, je n’appartiens pas à la même République que vous ". Le chroniqueur affirme aussiVisiblement décontenancé, le porte-parole du gouvernement a inviter Yann Moix à porter l'affaire en justice. "Ces comportements sont inadmissibles s’ils sont avérés, et ils doivent être sanctionnés", a-t-il ajouté.Ladu Pas-de-Calais a aussitôtpour démentir les propos du chroniqueur., ou encore "Non les CRS ne gazent pas les couvertures", a-t-on pu lire sur le compte de la préfecture, qui dénonce uneLa communication ajoute qu'aucun des faits évoqués n'ont "fait l'objet de signalements aux services de l'état et de la justice".Dans la même série de tweets, la préfecture a détaillé les actions mises en places par l'Etat pour prendre en charge les migrants autour de Calais."Au sein des Centres d’Accueil et d’Evaluation des Situations #CAES l’État a assuré une prise en charge de 400 migrants dans des conditions dignes", peut-on lire sur le compte officiel de la préfecture.Joints par téléphone,responsable littoral syndicat Unité SGP Police, et, CRS et délégué régional Nord Pas-de-Calais du syndicat Alliance Police Nationale, affirment eux aussiTous les deux soulignenta été menée en juillet dernier et n'a pas permis d'avérer les accusations de violences policières. L'enquête, conclue en octobre, a en revanche pointé deà la déontologie et unà l’encontre des migrants.S'étonnant que dealors que "tout le monde a des téléphones", Gilles Debove demande. Et de poursuivre en dénonçant un "". "Il y a peut-être déjà eu de mauvais gestes, mais comparé au nombre de policiers à Calais, c'estPar contre, un collègue a eu le nez cassé par un migrant cette nuit au commissariat de Calais, ça on n'en parle pas".Présente à Calais depuis 2008, l'associationest revenue pour France 3 Hauts-de-France sur les attaques du chroniqueur. Selon François Guennoc, vice-président de l'association,. Les faits se seraient déroulés sur la commune de Marck-en-Calaisis, non loin du magasin Lidl.Il ajoute que des tentes auraient aussi étéD'après lui, ce n'était pas la première fois que des biens étaient. L'association l'avait d'ailleurs fait savoir sur Twitter début décembre, comme vous pouvez le voir ci-dessous.Face à ces dégradations, l'association compte"Nous commençons à avoir assez de témoignages pour envisager porter plainte", précise François Guennoc. Le gazage des duvets n'est pas systématique, nuance-t-il.. La consigne, c'est que [les CRS] doivent laisser le temps aux migrants de récupérer leurs affaires personnelles", croit-il savoir.Mais l'associatif déplore que "dans les faits", les effets personnels des migrants,sont régulièrement jetés. "Souvent, les migrants ne sont pas présents à ce moment là parce qu'ils sont à une distribution de nourriture, ou alors ils s'enfuient car les autorités en profitent pour faire des contrôles".Mais FSelon lui, des CRS ont déjà gazé de l'eau potable distribuée dans des bidons, mais. "C'est quelque chose qui s'est produit avant que la préfecture soit obligée, suite à une décision du Conseil d'Etat, d'assurer la distribution d'eau" souligne-t-il. Effectivement, un dispositif sanitaire a été mis en place, comme on peut le constater ci-dessous.