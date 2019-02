Oye-Plage : 680 grenades et obus retrouvés et détruits sur la plage

© Préfécture maritime

674 grenades, 8 obus, et des dizaines d'éclats d'obus : c'est le bilan de l'opération menée ces derniers jours sur la plage des Escardines à(Pas-de-Calais). Une opération menée par le Groupe de plongeurs-démineurs (GPD) de la Manche de la Depuis début février et la découverte de quelques munitions de guerre sur cette plage , la mairie avait décidé d'en interdire l'accès jusqu'à l'intervention des démineurs.Ces munitions de la seconde guerre mondiale ont été détruites ce jeudi 14 février après-midi.Le GPD met tout de même en garde sur la possibilité de retrouver encore d'autres grenades ou obus. "Avec les phénomènes de marée, de nouvelles découvertes pourraient encore survenir", explique laqui recommande la plus grande prudence en cas de découverte.