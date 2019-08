La plage de l'Abri Côtier à Oye-Plage, entre Calais et Gravelines, va être fermée au public pendant une partie de la journée ce mercredi 7 août.La préfecture maritime a averti qu'une opération de déminage pour un obus y serait menée de 9 heures à 15 heures, heure maximum de l'intervention des plongeurs-démineurs. Il est possible qu'elle s'achève plus tôt.Ce type d'opérations est loin d'être exceptionnel puisque l'on retrouve fréquemment des obus sur les plages de la Côte d'Opale. En février dernier, sur la plage des Escardines d'Oye-Plage, les démineurs avait retiré 674 grenades et 8 obus