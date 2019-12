A partir du 21 décembre, les transports en commun seront gratuits dans tout le Calaisis

Il faudra se munir d'un titre de transport... gratuit



J'ai un abonnement en cours, que faire ?

Alors qu'elle était prévue pour le 1er janvier 2020, la gratuité des transports en commun à Calais entrera finalement en vigueur samedi prochain, le 21 décembre. "Nous étions prêts, on s'est dit "pourquoi ne pas avancer la date de mise en service avant les fêtes pour les achats de Noël ?"", raconte Natacha Bouchart, présidente de l’agglomération Grand Calais Terres et mers.Il aura fallu un an pour que l'initiative soit mise en place. En septembre dernier, déjà, la mesure avait été testée.Même si les usagers n'auront plus à payer pour utiliser les transports en commun, ils devront quand même avoir un ticket pendant leur trajet pour compter les passagers. Les tickets seront gérés par le SITAC, le réseau de transport calaisien.Ceux qui ont des tickets déjà achetés ou des abonnements en cours seront remboursés. Pour ce faire, ils "doivent se présenter là où ils achètent habituellement leurs titres de transport", affirme Natacha Bouchart, la maire de Calais.Quatre communes rejoignent l'agglomération calaisienne : Bonningues-lès-Calais, Pihen-lès-Guînes, Peuplingues et Saint-Tricat. Alors qu'elles n'avaient jusqu'à présent aucun réseau de transport en commun, ses habitants bénéficieront eux aussi de la gratuité des bus, notamment via la ligne 13, qui ouvrira la semaine prochaines, sur leurs territoires.