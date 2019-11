Pas-de-Calais : la commune d'Ardres a rendu hommage à Nicolas Mégard, soldat français tué au Mali

La ville d'Ardres a rendu hommage au soldat qui a grandi dans le Pas-de-Calais.

Un hommage national sera rendu à nos treize militaires morts pour la France au cours d'une opération au Mali. Les Français sont invités à participer à la cérémonie qui se déroulera lundi 2 décembre à l'Hôtel national des Invalides.https://t.co/npgtB6M0pb — Élysée (@Elysee) November 29, 2019

"Un enfant généreux", se souvient son instituteur. Vendredi 29 novembre à 19h, il faisait partie des centaines de personnes venues rendre un dernier hommage au fils adoptif d'Ardres, le capitaine Nicolas Mégard. Le militaire s'était déjà rendu quatre fois au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Le soldat français est mort pendant une opération militaire au Mali lundi dernier. Lors de l'hommage, ses frères et soeurs étaient présents. "J'ai un fils qui va s'engager dans l'armée et par respect pour la famille (...) c'était important pour moi" d'être là témoigne un homme dans la foule."Ça nous touche énormément, tout comme les nombreux messages qu’on reçoit d’anciens camarades et même ceux écrits sur les réseaux sociaux. On a du mal à les lire…", a confié la mère de Nicolas Mégard à nos confrères de La Voix du Nord . Un hommage a aussi été rendu à Calais où le jeune homme avait été au lycée.Un dernier hommage, national cette fois-ci, sera rendu aux Invalides à Paris lundi 2 décembre. Plusieurs Ardraisiens ont prévu de s'y rendre.