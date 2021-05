Pas-de-Calais : 6 mois après, le Dragon de Calais se réveille

"C’est un vrai retour à la vie", s'enthousiasme Jean-Philippe Javello, tout sourire. Enfin, le dragon géant rouvre sa nacelle au public et peut à nouveau longer la plage calaisienne. Le directeur de la Compagnie du Dragon, qui gère l'œuvre au quotidien, ajoute : "Ça fait du bien, après cette longue période d’inactivité forcée. Le dragon est sorti quelques fois pour faire marcher le mécanisme mais c’est pas pareil. C’est beaucoup plus vivant dès qu’on a du public à bord."

Le dragon, mastodonte de bois et d’acier imaginé par François Delaroziere, accueille en jauge limitée 25 passagers. Bien peu pour ses 15 mètres de haut, ses 25 mètres de long et ses 72 tonnes. C’est 48 personnes en temps normal mais pour le directeur "le principal, c’est que les gens puissent en profiter". Ce mercredi 19 mai, sous un soleil inespéré, ils étaient une quinzaine à avoir réservé pour retrouver la bête dès le premier jour. Rémi Lesuisse, pilote du dragon, était "impatient". Il avoue : "on était inquiets pour la météo mais le ciel se dégage."

La Compagnie du Dragon s’est évidemment adaptée aux mesures barrières : distanciation physique dans la queue, jauge à 50%, gel hydroalcoolique et désinfection des garde-corps entre chaque groupe. Mais pas de quoi décevoir les familles venues pour ce premier voyage. Les enfants sont toujours autant émerveillés – et parfois un peu effrayés – par ce gigantesque dragon capable de cracher et d’émettre divers bruits. Zachary est "fan de dragons et de dinosaures". Célia, qui embarque sur le dragon pour la deuxième fois, est ravie "même si elle est déjà venue".

Sur le dragon avec les familles, ce mercredi 19 mai. • © Corinne Sala / France télévisions

"Nous prévoyons une montée en puissance, à partir du 18 juin notamment"

En plus du dragon, c’est tout un lieu de vie de Calais qui s’offre à nouveau aux habitants et visiteurs. La boutique et le bar reprennent aussi du service. Deux terrasses en plein air pourront accueillir une centaine de personnes par groupe de six maximum. "Mais ça permet déjà beaucoup, c’est un vrai moment de retrouvailles !" d’après Jean-Philippe Javello, "et avec une vue imprenable sur le dragon". La boutique quant à elle permet 8 clients simultanés. Sur la journée ce mercredi, 70 personnes ont réservé une promenade. L’activité reprend donc tranquillement mais surtout, devrait s’accélérer dans les semaines à venir : "nous prévoyons une montée en puissance, à partir du 18 juin notamment", explique Jean-Philippe Javello. Date à laquelle le Dragon de Calais passera à l’heure d'été, ce qui permettra d'en profiter en soirée. Le bar prévoit également de nombreuses festivités : happy hour le vendredi soir, barbecue le samedi et brunch le dimanche.

Avec le pilote du dragon, ce mercredi 19 mai • © Corinne Sala / France télévisions

Surtout, à partir du 17 juillet les parcours du dragon seront considérablement étendus. "Il ira jusqu’à Blériot Plage, 1,2 km aller, 1,2 km retour, on pourra voir tout le front de mer entièrement rénové." Car le dragon et son installation en 2019 font partie intégrante du projet de requalification du front de mer lancé par la maire Natacha Bouchart (LR) en 2016. Les travaux achevés, le dragon se fera donc guide de cette plage à la peau neuve et de ses nouvelles installations. Le directeur de la Compagnie, qui promet une vue inédite sur les falaises de Douvres et la plage, espère "un retour à la normale cet été" et promet "qu'il y en aura pour tous les goûts". La municipalité a prévu concerts, spectacles et animations sportives sur son front de mer et balades en dragon, bien sûr.