C'est l'une des conséquences impressionnantes des rafales violentes et des forts coefficients de marée qui ont secoué le week-end dernier la Côte d'Opale : une très grosse bouée s'était échouée sur la plage de Calais, après avoir dérivé près de 20 km.Cette balise cardinale servait normalement à alerter les équipages des navires de la présence de bancs de sable, et se trouvait initialement à quelques kilomètres des côtes du Boulonnais.Après avoir attiré son lot de curieux, cette semaine, la balise a finalement été retirée pra les services maritimes des phares, et transportée à Dunkerque pour y être réparée.