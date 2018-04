Le port de Calais attaque l'Etat pour ne pas avoir délogé les grévistes de MyFerryLink en 2015

"Une responsabilité sans faute"

Le 23 juin 2015, desde la compagnie maritimebloquent le port de, le premier d'Europe continentale pour le trafic passager, vital pour les liaisons entre l'Angleterre et la France.S'en suivra unprovoquant leun patron d'une importante association britannique de transport routierAussi, la Société d'exploitation des ports du détroit (SEPD), en charge de la gestion du port de Calais, a. Motif : il n'apour déloger les grévistes.L'avocate de la SEPD a également appuyé sa demande par le fait que(23 et 30 juin, 8 et 15 juillet 2015) accordaientle port au besoin avec le concours de la force publique. Mais la préfètenotamment en raison de la gestion de laau même moment à Calais.Le rapporteur public a elle constaté" de l'Etat, préconisant "de faire droit à cette demande" de la SEPD, mais pour un montant de près de, une somme presqueque celle demandée par le port.Origine de cette différence: le demandeur estime(droits de port et taxes d'usage non versés par les compagnies maritimes) couvre une période allant ducontre du 2 au 20 juillet selon le rapporteur public pour 70 A/R de ferrys non effectués.Aucun avocat de la préfecture du Pas-de-Calais n'était présent à l'audience. La décision du tribunal devrait elle être connue "".