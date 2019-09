Poulets gorgés d'eau : des associations du Nord Pas-de-Calais concernées

Près de 360 tonnes d'escalopes de poulet gorgées d'eau distribuées aux associations caritativeshttps://t.co/g7FXPQdnsu pic.twitter.com/eV81w6cco4 — franceinfo (@franceinfo) September 9, 2019

Des associations concernées dans la région

#cp

Aide alimentaire : les services de l’État renforcent leurs actions pour garantir la qualité des produits distribués https://t.co/OSjVih0ZSH pic.twitter.com/02jIGBJkci — DGCCRF (@dgccrf) September 9, 2019

"Nous sommes en situation de pénurie"

C'est un produit intéressant pour nous : la viande, on en n'a pas toujours

"Un acte de déloyauté de la part de l'entreprise qui les a vendus" : c'est en ces termes que, le président du réseau des Banques alimentaires , qualifiait ce lundi sur Franceinfo une possible affaire de fraude dans l'aide aux personnes dans le besoin. Près de 360 tonnes d'escalopes de poulet gorgées d'eau auraient ainsi été distribués à des associations caritatives via le Fond européen d'aide aux plus démunis (Fead).La viande, fournie par un producteur danois, présentait une teneur en eau supérieure à la norme, "indice d'un possible ajout d'eau" selon les services de l'Etat qui ont ouvert une enquête. "Cette possible fraude économique permet à une entreprise d’augmenter artificiellement la masse des produits qu’elle commercialise et donc sa marge, elle n’induit cependant d’impact ni sur la santé des bénéficiaires, ni sur les propriétés des produits", précise le communiqué . Parmi les associations auxquelles a été allouée la marchandise se trouvent les Banques alimentaires, les Restos du cour, la Croix-Rouge et le Secours populaire.Au sein de ce dernier, le département du Nord est l'une des plus importantes fédérations de France. La structure estime à environ 15.000 le nombre de familles qui bénéficient chaque mois de l'aide alimentaire. "En octobre 2018, on a reçu 42 tonnes [de poulet provenant du producteur incriminé, NDLR], indique, secrétaire départemental en charge de la communication. Depuis, on en a écoulé, bien sûr." Selon l'association, il resterait aujourd'hui 11 tonnes de viande, soit 25.000 escalopes, dans ses stocks. Leur distribution a été arrêtée.Au sein de l' Association d'entraide du Calaisis , l'ensemble de la marchandise concernée - 700 à 800 kilos reçus en avril et mai dernier, selon son président - a quant à elle été distribuée au cours de l'été. "On garde les étiquettes de la provenance par sécurité, détaille. Quand on a eu l'info [lundi, NDLR], on est allé les contrôler."Les deux structures ont déjà été touchées, en juin dernier, par une fraude sur des steaks hachés surgelés . La viande, fournie également par l'aide européenne, s'est révélée de "très mauvaise qualité" bien que les analyses conduites "ont permis d’écarter tout risque sanitaire", précisait alors un communiqué commun des quatre associations concernées. Par précaution, la distribution avait été suspendue."Ça devient inquiétant", réagit, qui nuance : "La viande des surplus européens, ça fait très longtemps qu'on en a. On n'avait jamais eu ce problème." Pour l'association calaisienne, cette source représente environ 25% des denrées alimentaires ensuite distribuées - à hauteur d'environ 4.000 repas par semaine. Le reste provient de magasins et grandes surfaces.Au Secours populaire, la dépendance à l'aide européenne est plus importante : ces denrées représentent environ 65% de la nourriture distribuée, estime, responsable d'exploitation logistique à la fédération du Nord. "Le jour où les fonds européens disparaissent, on pourra arrêter", reconnaît-il, soulignant lui aussi la rareté de ce type d'épisode.Au-delà du préjudice économique, l'association s'inquiète à présent de ne plus pouvoir fournir de protéines animales diversifiées à ses bénéficiaires. "Aujourd'hui, nous sommes en situation de pénurie au niveau de la distribution : plus de steaks, plus de poulet, souligne. Pour le mois de septembre, on n'a plus que des filets de poisson ou des lasagnes à distribuer." La fédération lance donc un appel aux dons, à destination des producteurs.