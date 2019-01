Le Premier ministre Edouard Philippe à Calais ce vendredi pour parler du Brexit

Un plan de 50 millions d'euros

se rendra ce vendredi matin à Calais, a indiqué la maire LR de la ville,. Le Premier ministre - qui était déjà passé par Dunkerque en novembre dernier - se rendra sur le port, au tunnel sous la Manche, à la mairie puis à la sous-préfecture pour aborder sans douteMardi, Jean-Marc Puissesseau, le président du port, a poussé un coup de gueule contre nos voisins d'outre-Manche . Alors qu'il a déjà investi plus de 6 millions d'euros pour le Brexit, lCette enveloppe a pour but de créer de nouvelle lignes transmanche, notamment entre, dans l'extrême sud-est de l'Angleterre, et Ostende en Belgique. Elle est destinée à trois compagnies - Brittany ferries, DFDS et les Anglais de Seaborne (une compagnie qui n'a pas encore de bateau), car l, à cause des contrôles douaniers. "Je pense que c'est complètement irrespectueux vis-à-vis de Douvres, irrespectueux pour le port de Calais, de donner 100 millions de livres, pour 3 compagnies, surtout une qui aujourd'hui n'existe que sur le papier", a dénoncé Jean-Marc Puissesseau. "Quand je pense que depuis 20 ans, nous contrôlons chaque camion qui part en Grande Bretagne pour voir si il n'y a pas de migrants."Après une réunion avec plusieurs ministres à Matignon, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi le "déclenchement" d'un "plan de préparation" au Brexit, sur lequel le gouvernement travaille depuis avril, qui se traduira notamment par(douaniers, vétérinaires...)."L'hypothèse d'un Brexit sans accord est de moins en moins improbable. La responsabilité du gouvernement c'est que notre pays soit prêt, que les intérêts de nos concitoyens soient préservés et défendus", a-t-il affirmé sur le perron de Matignon. Un projet de loi français sur les conséquences du Brexit, présenté au Parlement l'automne dernier, doit être adopté définitivement ce jeudi par le Sénat.Après ce vote,dans les trois semaines à venir, destinées à régler les problèmes épineux que posent un retrait britannique sans accord ordonné, a précisé le Premier ministre. L'une des ces ordonnances permettra, date prévue de sortie du Royaume-Uni de l'UE.Ils permettront par exemple de construire de vastes parkings pour les camions attendant les contrôles. Ces investissements "vont être lancés dans les jours qui viennent, les plans sont prêts", a assuré Edouard Philippe. Les régions françaises bordant la mer du Nord et la Manche (Hauts-de-France, Normandie, Bretagne) sont particulièrement inquiètes des conséquences économiques du départ britannique, a fortiori sans accord. D'autant que les ports en question, petits poucets par rapport à leurs grands concurrents comme Rotterdam ou Anvers, sont très dépendants des flux trans-Manche. Lessont également inquiètes, tout comme lesLe rejet massif par le Parlement britannique mardi de l'accord négocié entre Londres et Bruxelles a accru la possibilité d'un Brexit sans accord, particulièrement redouté par les milieux économiques. L'Elysée avait fait savoir mercredi que la France allait "accélérer" ses préparatifs à ce scénario. Si la Première ministre Theresa May, qui a survécu de justesse mercredi à une motion de censure, n'arrive pas à convaincre les parlementaires britanniques, d'autres hypothèses restent possibles, notamment un report de la date du 29 mars, ou, plus hypothétique, un second référendum. Bruxelles a exclu une renégociation du projet d'accord.