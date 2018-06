Procès en appel d'une passeuse amoureuse d'un migrant à Calais : dispense de peine confirmée

Elle explique avoir agi "par amour"

La Cour ", a indiqué vendredi à l'AFP un porte-parole de la juridiction. En première instance, elle était poursuivie pour "aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée" et "mise en danger de la vie d'autrui".en juin 2017 par le tribunal correctionnel deelle avait étéLe parquet avait fait appel de cette décision.d'un policier, Béatrice Huret, quadragénaire, a découvert la "Jungle" de Calais en 2015 enqui lui demande de l'y déposer. Ex-sympathisante du Front national, Mme Huret décide alors de s'y rendre régulièrement comme bénévole et rencontre ainsi Mokhtar. Il faisait partie d'un groupe d'Iraniens qui s'étaientpour protester contre le démantèlement d'une partie de la "Jungle".A la demande d'une connaissance qui comparaît à ses côtés, elle acceptedont elle tombera. Mais, Mokhtar est déterminé: il veut rejoindre l'Angleterre. Pour y parvenir, l'ancienne aide-soignante l'aide à dénicher leacheté 1000 euros sur Le Bon Coin qui servira à la traversée et à organiser le départ.Elle a toujours, répétant avoir agi "par amour" et n'avoir touché aucune rémunération. En juin 2016, Mokhtar et deux autres Iraniens sont parvenus àaprès avoir été pris en charge par les services de secours britanniques près des côtes anglaises.L'embarcation était alors en difficulté. Mokhtar a désormais leet vit dans les environs de Sheffield.