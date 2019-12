Quand réserver sa place ? Combien ça coûte ? Cinq questions pas si bêtes sur la mise en marche du Dragon de Calais

Quand pourra-t-on réserver son voyage ?

Quel jour le premier tour aura-t-il lieu ?

Combien ça va coûter ?

Pourquoi a-t-il fallu attendre un mois depuis la parade ?

Quand le Dragon va-t-il parader à nouveau ?

Derniers jours de repos pour le Dragon de Calais avant ses premiers voyages dans les rues de la ville. En sommeil depuis sa grande parade il y a un mois , la gigantesque machine haute de 10 mètres et longue de 25 transportera bientôt les premiers visiteurs sur son dos.Quand l'ouverture des réservations en ligne est-elle prévue ? Les premiers voyages à dos de dragon ? Et surtout combien ça coûte ? On répond aux questions que vous vous posez avant de chevaucher cette créature crachant feu, eau et fumée.Les aspirants dragonniers pourront réserver leur voyage dès le 9 décembre. Pour les groupes et les établissements scolaires en revanche, il faudra attendre janvier 2020. Sur son site , la Compagnie du dragon propose de vous alerter par mail le jour de l'ouverture de la billetterie. Mais attention, les premiers tours à dos de Dragon ne commenceront que quelques jours plus tard...Les premiers visiteurs embarqueront sur cette créature articulée le 17 décembre à partir de 14 heures. Le départ sera donné du front de mer de Calais , les voyageurs pourront ensuite grimper sur la plateforme panoramique couvrant l'intégralité de son dos.Se déplaçant jusqu'à une vitesse de 4 km/h, la créature peut se coucher, se lever, courir et battre de ses ailes en toile épaisse tout en transportant jusqu'à 60 personnes. Le tour de Dragon durera 20 minutes pendant lesquelles les visiteurs découvriront le front de mer de Calais, de la Cité du Dragon jusqu'au poste de secours.Pour les adultes, le tarif est de 9,50 euros contre 6,50 euros pour les enfants de 4 à 11 ans inclus. Le tour sera gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d'un adulte. Des tarifs spéciaux sont appliqués pour les groupes (au moins 15 personnes) qui réservent leur voyage au moins 20 jours à l'avance, les adultes payant 7,50 euros et un accompagnateur bénéficiant du droit de gratuité. Même avantage pour les groupes d'enfants qui paieront leur voyage 5 euros. La créature pourra également être privatisé, mais le tarif appliqué varie en fonction de la date choisie ou encore du nombre de participants.Le Dragon de Calais va entrer en marche plus d'un mois après être arrivé sur le littoral calaisien, fin octobre. La bête était au centre de toutes les attentions pour trois jours de parade. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre tout ce temps avant de la voir transporter des visiteurs ? La Compagnie du Dragon explique qu'elle a entamé d'importantes transformations pour faire passer la créature "de machine de spectacle à machine dite « de ville »", lui permettant le transport de personnes.Pour ce faire, les techniciens sont à pied d'oeuvre pour transformer la machine et ajouter des plateformes piétonnes autour de son dos. "L'escalier incrusté dans la queue de l'animal est déjà prêt, il sera complété par des garde-corps pour assurer un embarquement en toute sécurité", ajoute-t-on à la Compagnie du Dragon qui a dû s'acquitter d'une dernière tâche : former les futurs pilotes à dompter l'animal.A partir de la mi-décembre, le Dragon effectuera des tours quotidiens sur le front de mer, loin de la majestueuse parade qu'il a offert à son arrivée à Calais. Mais les habitants pourront profiter d'un dernier show de la créature avant la fin de l'année. Le 21 décembre, à l'occasion de la nuit la plus longue de l'année, une fête sera organisée pour célébrer l'installation du Dragon dans son abri, actuellement en construction le front de mer.Les festivités commenceront dès 16h48 précises, heure du coucher du soleil. Tout le monde est le bienvenu pour assister au spectacle, seul un détail est requis : s'habiller tout de bleu, comme la créature, pour fêter le Dragon lors de cette dernière veillée.