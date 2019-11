REPLAY. “La grande histoire du Dragon de Calais” : regardez notre émission spéciale

REPLAY : regardez notre émission spéciale Dragon de Calais

Emission spéciale "La grande histoire du Dragon de Calais"

"Magique", "Impressionnant", Féérique"... Le Dragon de Calais qui s'est "réveillé" ce week-end n'en finit pas d'étonner, de passionner, d'intriguer. France 3 Hauts-de-France vous propose une émission spéciale pour tenter de mieux comprendre cet animal et ce projet.Virginie Demange, depuis Calais, vous fait revivre toute l’histoire de la création de ce Dragon de Calais, depuis les maquettes jusqu’à la parade du dimanche après-midi. 52 minutes pour vivre ensemble "".Crachant feu, eau et fumée, le dragon gigantesque "venu d'un autre monde" est entré vendredi dans Calais : haut de 10 mètres, long de 25, l'attendu monstre mécanique imaginé par François Delarozière est au centre d'un "spectacle urbain" de trois jours, avant de devenir attraction touristique.Capable de marcher jusqu'à 4 km/h, cracher du feu, se coucher, bouger la langue ou les oreilles et même battre des ailes, "ce dragon des mers" est un enjeu important pour la ville