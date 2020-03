RÉSULTATS. Municipales à Calais : Natacha Bouchart réelue dès le premier tour

Résultats du scrutin

Et soudain, Natacha Bouchart entonne La Marseillaise. La maire sortante de Calais vient d'annoncer, ce dimanche soir 15 mars, sa victoire dès le premier tour des élections municipales. Elle recueille 50,32% des voix et repart pour un troisième mandat de maire. En deuxième position arrive la liste d'union de la gauche "Respirer Calais" (PCF, PS, LFI, Générations et EELV) avec 23,92% des suffrages.Le candidat du Rassemblement National, Marc de Fleurian, arrive troisième avec 18,07%. Viennent ensuite Laurent Roussel ("Rassemblement des citoyens calaisiens", DVG) avec 4,4%, Rudy Vercuque ("Ensemble, libérons Calais", DVD) avec 2,23% et Françoise Millot (Lutte ouvrière) avec 1,03%.Ce premier tour a été marqué par une faible participation de 37,71%. Lors des dernières élections municipales de 2014, 56,09% des Calaisiens s'étaient déplacés pour aller voter lors du premier tour.

Pour Marc de Fleurian, candidat RN, la victoire de Natacha Bouchart tâchée par le fort taux d'absention lui "donne la légalité d'une élection, mais pas la légitimité et la représentativité qui sied à un maire aimé de ses habitants".

Municipales à Calais : la réaction de Marc de Fleurian





Les enjeux de Calais

Maire de Calais depuis 2008, Natacha Bouchart semble intouchable à la mairie. Si bien que les derniers sondages d'intention de vote la donnaient déjà gagnante dès le premier tour. Elle ajoute même, sur le direct de France 3 , que son score "aurait été largement superieur s'il n'y avait pas eu autant d'abstention". Durant sa campagne, Natacha Bouchart a défendu son bilan, entre gestion de la crise migratoire ou encore Dragon de Calais qui, ajoute-t-elle dans le direct, "veille sur nous". Soutenue oficiellement par la République en Marche , elle affrontait notamment le candidat Rassemblement National, Marc de Fleurian. A Calais, le parti d'extrême-droite est arrivé largement en tête aux derniers scrutins (57,42% aux second tour des élections présidentielles et 41,54% aux élections européennes). Calais aurait pu être une ville "gagnable" pour le RN, Marine Le Pen s'y était d'ailleurs rendue le 11 mars dernier pour affirmer son soutien.Les grands thèmes de la campagne ont tourné autour de la pauvreté, dans cette ville de 73 911 habitants où 30% vivent dans la pauvreté et 27,7% sont au chômage, et de la question migratoire.Sur France Info, retrouvez le détail des résultats du 1er tour des Municipales à Calais