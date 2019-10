Retour vers le futur pour les 10 ans de Virtual Calais, salon du jeu vidéo qui a lieu ce week-end

interview Stéphane Lecarrié, organisateur du Virtual Calais

Une fête gratuite

C'est un salon qui grandit, grandit... et qui est devenu une référence en matière de jeux vidéos. En 10 ans, le Virtual Calais est passé de 7000 à 25 000 visiteurs ! Pour célébrer cet anniversaire, il propose un voyage dans le temps.Et quoi de mieux qu'une voiture mythique pour ce périple ? Une réplique de la Delorean du film "Retour vers le Futur" sera présentée pour l'occasion au forum Gambetta."Nous sommes ouverts à toutes les cultures de l'imaginaire : les mangas, les comics, les objets connectés... bref, tout ce qui concerne les geeks. On va y trouver des imprimantes 3 D, des casques virtuels et bien sûr les derniers jeux du moment" déclare Stéphane Lecarrié, l'organisateur de l'événement.

Durant tout ce week-end, 100 postes de jeux seront accessibles gratuitement sur plus de 1500 m2. Les youtubeurs Siphano, Farod, Gen1us seront présents pour échanger avec le public.



Demain soir dès 19h30 : concert de musique geek lyrique avec le Grissini Project ! Un quatuor qui réinterprètera les mélodies des classiques des jeux vidéos.



Et c'est Bernard Minet, le chanteur du générique de Bioman qui viendra cloturer cette dixième édition dimanche soir !





Bernard Minet au Virtual Calais / © photo Bernard Minet officiel



Forum Gambetta 10h00 à 18h30

La Halle, Place d'Armes le samedi 5 octobre dès 19h30.