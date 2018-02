Rixe entre migrants : à Calais, quel a été le rôle des passeurs ?

Calais : les violences sont-elles le fait des passeurs ?

Gouvernement et associations se défaussent l'un sur l'autre

Depuis la rixe entre migrants le jeudi 1février, les passeurs sont pointés du doigt. D'après certains migrants,en accentuant les tensions communautaires.Amir et Ahmed sont frères, tous deux migrants d'origine afghane. Ils étaient sur les lieux lors de l'affrontement de jeudi dernier."La police a déchiré notre tente hier et moi je n'ai nulle part où aller, explique le jeune homme. On est obligés d'aller vers les trafiquants parce que nous on a rien et eux ils ont tout."Réponse d'un syndicaliste de police : "Leur but premier, c'est de passer en Angleterre.." Frédéric Baland du syndicat Alliance, réfute, par ailleurs, les accusations contre la police. D'après lui, il n'y aurait pas de destruction de tentes, les forces de l'ordre cherchant uniquement à éviter "les points de fixations".La situation à Calais, cristallisée par les événements du premier février, est interprétée de manière radicalement opposée par les associations qui viennent en aide aux migrants et par le gouvernement et les élus locaux."Le tout-sécuritaire fait le business [des passeurs]. A chaque fois qu'il y a une barrière en plus, ou des CRS en plus, ils sont ravis, les prix augmentent", analyse Vincent De Coninck du Secours catholique.Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place dans la soirée du 1février. Il a "fait appel au bon sens des associations: il ne peut y avoir d'organisation sauvage" des distributions de nourriture.