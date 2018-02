Rixes entre migrants à Calais : heure par heure, que s'est-il passé ?

15h : première rixe après une distribution de repas

Les violences ont, à la suite d'une distribution de repas, opposant des migrants de. Quatre d'entre eux sont blessés par balles, dont deux qui ont étépar des bénévoles d'associations.Les violences se sont déroulées lors d'une rixe entre une "" boulevard des Justes, près du centre hospitalier de la ville. A 16h15, cette rixe était terminée, selon la direction départementale de la sécurité publique (DDSP).Vers 16h, unea éclaté à environ 5 km de là, sur la commune de, près du centre de logistique Transmarck. "Une centaine de migrants africains", a indiqué le parquet."Les forces de police sont intervenues pour protéger les migrants de nationalité afghane", a précisé la préfecture. Ces violences interviennent alors qu'unea été menée par la police jeudi matin.Le ministre de l'Intérieur annonce qu'il va se rendre à Calais suite aux rixes. "Après les graves incidents survenus aujourd'hui,", a tweeté le ministre de l'Intérieur. Il rencontrera égalementLe bilan s'alourdit dans la soirée et passe à, indique le parquet de Boulogne-sur-Mer. "", a indiqué le parquet, précisant que six autres migrants ont été blessés par des "" lors d'une nouvelle rixe en fin d'après-midi.Trois autre migrants avaient étéen début d'après-midi.Alors qu'il tente de fuir un groupe qui veut s'en prendre à lui, un migrant de nationalité afghaneet se faitau niveau de l'échangeur 47. L'automobiliste s'arrête immédiatement pour lui porter secours, relayé ensuite par des CRS.La victime souffre d'une. Il est transporté au Centre hospitalier de Calais où il devrait être opéré ce vendredi ?Au total, cinq migrants ont été blessés par balle :et devaient être, le cinquième a été dirigéen raison de son état "", selon la préfecture. Douze autres souffraient deet blessures diverses provoqués pour, d'après la même source, etIl s'agit du bilanlorsque des bagarres inter-ethniques avaient fait 16 blessés, dont un grave. Un an plus tôt, le 26 juin 2016, d'autres rixes avaient fait 40 blessés, dont aucun n'avait été atteint gravement. Gérard Collomb arrive au commissariat de Calais vers 23h30 . Calais a vécu "", déclare-t-il, déplorant des événements ""."Ce que vivent les habitants de Calais est", a-t-il ajouté. Selon le dernier bilan des pompiers,Cinq ont été touchés par balle, dont quatre étaient en urgence absolue, selon la préfecture."Aujourd'hui la loi du plus fort, elle se fait avec des armes à feux (...) Il faut que partout force reste à la loi", a rappelé M. Collomb, qui devaitoù il devait rencontrer les forces de l'ordre déployées sur le terrain. Deux policiers sont égalementselon la préfecture.Interrogé sur les conditions de vie des migrants qui vivent dehors à Calais, le ministre a répondu : "Chacun est accueilli.".Ce matin le Parquet de Boulogne-sur-Mer indiquen'a eu lieu. Desont circulé dans Calais jusqu'à environ 23h30; ce matin, la situation estLa policequi aurait été particulièrement impliqué. Cet homme, âgé de 37 ans, est suspecté d'être l'auteur detout près de l'hôpital de Calais où avait lieu une distribution de repas vers 15h30, a indiqué une source proche du dossier.Lesa indiqué la Préfecture. "Dans les quinze prochains jours,, comme l'avait annoncé le président Emmanuel Macron lors de sa visite sur place le 16 janvier, a déclaré Gérard Collomb aux journalistes. Il a "fait appel au bon sens des associations: il