Royal de Luxe de retour à Calais !



Permis de rêver

Spectacles gratuits

Cela fait dix ans que Royal de Luxe n'était pas revenue à Calais. Pour marquer son retour sur la scène nationale le Channel , la compagnie abandonne un temps ses géants pour des "Miniatures". "Miniatures ", comme le décrit son metteur-en-scène Jean-Luc Courcoult, "c'est l'histoire d'un rêve" . Celui d'un pilote de ligne qui s'endort auxcommandes de son avion ... et qui rêve. Du haut de ses 10000 m d'altitude il survole le monde d'aujourd'hui ... en miniatures. Une observation quasi à la loupe des affres de notre planète, mais à la sauce Royal de Luxe : pleine d'humour, de poésie et de surprises."Quand on rêve, on passe d'un monde à l'autre, on saute du coq à l'âne. Les rêves de ce personnage sont conditionnés par son enfance, les histoires qu'on lui a racontées, sa famille : sa maman ménagère, son père conducteur de tramway. Il est à la fois dans ses rêves et dans la réalité de cette miniature du monde terrestre qu'il voit depuis son avion." explique Jean-Luc Courcoult.Les migrants, les guerre, la corruption ... tout y passe mais avec tendresse et à un rythme effréné. Une pièce intime sur la nature humaine servie par une galerie de personnages touchants et drôles."Tant qu'on arrive à donner cette dimension poétique aux gens, cette forme d'harmonie dans le monde d'aujourd'hui, ça me parait important." conclut Jean-luc Courcoult.« Miniatures » de Royal de luxe : vendredis 6 et 13 septembre, samedis 7 et 14 septembre à 18 h, dimanches 8 et 15 septembre à 16 h, dans la cour du Channel, boulevard Gambetta à Calais. Gratuit. Pas de réservation. Les billets sont à retirer le jour même, au Channel, une heure et demie avant le début de la représentation.