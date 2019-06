Poésie, géants et féérie : Royal de Luxe revient à Calais !

Une relation forte avec le Channel

Royal de Luxe revient à Calais

"Miniatures" de Royal de Luxe - reportage France 3 Côte d'Opale



Miniatures

Pendant un quart de siècle, ils ont émerveillé le public calaisien avec leurs géants, leur univers poétique. La mythique compagnie de Nantes, mondialement connue, revient à Calais à l'invitation de la scène nationale Le Channel Cette fois-ci, Royal de Luxe abandonne ses géants pour concocter un nouveau spectacle "Miniatures" et écrire une nouvelle page d'histoire avec la Scène nationale."On ne peut pas expliquer le Channel sans Royal de Luxe" explique Francis Péduzzi, le directeur de la Scène nationale calaisienne. "C'est vraiment le Royal de Luxe qui a engagé l'histoire forte du Channel. Tout à coup, il y a eu une relation spécifique qui s'est nouée avec la poulation et qui a porté très haut le Channel dans la conscience des habitants de cette ville ."C'est avec Royal de Luxe que le Channel a donné aux Calaisiens le goût de ses manifestations artistiques et populaires."Miniatures", c'est un spectacle déjanté, drôle, explosif, poétique et politique! C'est « le simple rêve d’un pilote de ligne ». Un jour de pilotage automatique, il s’endort aux commandes et traverse des miroirs comme Alice au Pays des Merveilles. On y parlera évasion fiscale, corruption ou migrants. ...Avis de turbulences surréalistes… Machines infernales et théâtre d’objet : Royal de Luxe a le talent et le savoir-faire pour créer la fête et la féérie. Sans pour autant masquer les réalités du monde !Embarquement prévu pour ce voyage délirant les deux premiers week-ends de septembre : les 6-7-8 septembre et les 13-14-15.Attachez vos ceintures !Renseignements sur le site internet du Channel