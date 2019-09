Sangatte : le corps d'un homme de 29 ans découvert au pied de falaises

Le corps d'un jeune homme a été découvert ce vendredi 27 septembre au pied de falaises, entre Sangatte (Pas-de-Calais) et le Cap Blanc-Nez, selon une information de La Voix du Nord confirmée eauprès du SDIS 62.La découverte s'est faite par des promeneurs et les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 8H30. Sur les lieux, il était déjà trop tard et les secours n'ont pu que constater le décès de la victime, âgée de 29 ans.Le jeune homme serait semble-t-il décédé à la suite d'une chute, mais on ignore pour l'heure si elle était accidentelle ou motivée par un geste désespérée.