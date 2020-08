Sangatte : le corps sans vie d'un migrant de 16 ans découvert sur la plage

16 ans

Immense tristesse: un adolescent de 16 ans, migrant soudanais disparu en mer cette nuit, a été retrouvé mort sur la plage de Sangatte ce matin.



Ce drame insupportable nous mobilise encore + avec @GDarmanin contre les passeurs qui profitent de la détresse d’êtres humains ! — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) August 19, 2020

Un corps sans vie a été découvert à l'aube ce mercredi 19 août sur la plage de Sangatte (Pas-de-Calais), a-t-on appris de source policière, confirmant une information de La Voix du Nord La découverte macabre a été faite après qu'un adolescent soudanais a rejoint la côte à la nage, après avoir chaviré alors qu'il tentait de traverser la Manche à bord d'une petite embarcation, avec un autre jeune homme. Il avait alors signalé la disparition de son compatriote."L'identification de ce dernier a été permise non seulement par la reconnaissance formelle de celui-ci par le migrant rescapé mais également par la découverte d'une pièce d'identité sur le défunt. Une autopsie devrait être réalisée à l'issue de l'examen de corps pour confirmer l'hypothèse de la noyade", a précisé le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer Philippe Sabatier. La victime était âgée de 16 ans.Le parquet a ouvert une enquête en "recherches des causes de la mort"."Ce drame insupportable nous mobilise encore + avec @GDarmanin contre les passeurs qui profitent de la détresse d'êtres humains !", a réagi sur Twitter Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté.Depuis le 1er janvier, au moins 960 migrants ont été interceptés par les autorités françaises après avoir tenté de traverser la Manche à l'aide d'embarcations de fortune ou à la nage, selon un décompte de l'AFP.Des enfants figurent régulièrement parmi les naufragés. Samedi par exemple, les autorités ont secouru 31 migrants dont trois enfants et un nourrisson de 18 mois.En 2019, 2.758 migrants tentant ces traversées avaient été secourus par les autorités françaises et britanniques, soit quatre fois plus qu'en 2018, selon la préfecture maritime. Quatre migrants avaient, eux, été retrouvés morts en mer et sur une plage française.