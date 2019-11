Soldats tués au Mali : un hommage à Nicolas Mégard sera rendu ce vendredi à Ardres

"Performant et d'une grande disponibilité"

Le capitaine Nicolas MÉGARD du #5RHC est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération #Barkhane. Âgé de 35 ans, marié et père de trois enfants. L'@armeedeterre adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/lGXyBbyHgt — Armée de Terre (@armeedeterre) 26 novembre 2019

"Nicolas Mégard avait habité la commune, il s'était investi dans les associations c'était pour moi évident de lui rendre hommage", déclare le maire d'Ardres, Ludovic Loquet. Né le 3 février 1984 à Villeneuve-Saint-Georges, le capitaine a passé sa scolarité à Ardres (Pas-de-Calais). Il a par la suite fréquenté le lycée Sophie-Berthelot à Calais, où ses parents résident actuellement.Pour honorer la mémoire de cet homme, la ville d'Ardres a prévu d'organiser une cérémonie d'hommage qui se tiendra vendredi 29 novembre à partir de 19h. "Il est important d'honorer ceux qui nous protègent de façon totalement anonyme afin de ne pas les oublier", ajoute le maire.Touché par ces décès, l'élu souhaite par cette cérémonie honorer également la mémoire des 12 autres hommes décédés au cours de cette opération au Mali.Les parents de Nicolas Mégard habitent toujours à Calais, où ils sont notamment investis au Secours Catholique."Officier exemplaire, toujours performant, d’une grande disponibilité, Nicolas Mégard montre de belles qualités humaines et professionnelles au quotidien", souligne l'Armée dans un communiqué.Engagé en tant que sous-officier d’active en 2005, il a rejoint le 35e régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes la même année avec le grade de maréchal des logis. Par la suite il devient officier et rejoint l’Ecole de l’avion légère de l’armée de Terre. En novembre 2014, il est affecté au 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau et promu capitaine le 1er août 2015. Il est alors envoyé quatre fois au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane. Il se voit confier en 2018 le commandement de la 2e escadrille d’hélicoptères appui protection du régiment.Marié et père de trois enfants, il a été tué lors de l'opération Barkhane au Mali.