SPORT LEGENDE. Revivez en intégralité l'épopée du CRUFC en Coupe de France

Nous sommes le 12 avril 2000. Le CRUFC est en demi-finale de la Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux. L'équipe joue pourtant au niveau amateur mais va l'emporter 3-1 et se qualifier pour jouer la finale au Stade de France."Je ne suis jamais allé au Stade de France, même en tant que spectateur. On va commencer par le découvrir sur le terrain... C'est impensable", jubile alors Fabrice Baron, défenseur du CRUFC, au coup de sifflet final. L'épopée se solde finalement par un échec face au FC Nantes devant 78 000 spectateurs sur un pénalty accordé par l’arbitre Claude Colombo à la 90e minute.Mickaël Landreau, capitaine et gardien du FC Nantes, propose au capitaine calaisien Réginald Becque de soulever avec lui le trophée. Jacques Chirac, président de la République de l'époque, les rejoint dans le vestiaire pour "saluer ses enfants". Il y qualifie l'épopée calaisienne d'une"des deux grandes émotions sportives", au même titre que la finale de la Coupe du monde 1998.Sous l'égide de Ladislas Lozano, entraîneur de 1998 à 2011, le club calaisien atteindra par la suite le niveau national.Revivez le coup de sifflet final de cette demi-finale de la Coupe de France 2000. L'intégralité de l'épopée est à voir ce soir sur France 3 vers 00 h 30.Chaque lundi depuis le 20 juillet et jusqu'au 17 août, revivez les grands moments du sport dans les Hauts-de-France.