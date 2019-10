Le TGV aux couleurs du dragon de Calais est entré en gare ce matin

Une publicité nationale pour Calais

Ce matin, nous avons inauguré le train spécial #DragonDeCalais avec @CalaisOfficiel , il circulera tout le mois d’Octobre dans le nord de la France ! Cc @CompagnieDragon pic.twitter.com/zBLgIkxGXL — TGV INOUI (@TGVINOUI) October 3, 2019

Inauguration TGV aux couleurs de Calais

Enjeu touristique majeur

Libéré des mondes souterrains, le Dragon de Calais va entrer dans la ville. #DragondeCalais : M-1 pic.twitter.com/MdQ9eN2XSw — Compagnie La Machine (@lamachinefr) October 1, 2019

Ce matin, en gare de Paris, Natacha Bouchart, la maire de Calais était présente pour inaugurer le TGV aux couleurs du Dragon. Stephan Muntaner, le graphiste qui a réalisé les visuels du Dragon était lui aussi présent. De nombreuses personnes étaient venues les accueillir en gare de Calais.Les rames motrices, avant et arrière de ce TGV, arborent la tête de l’animal, reprenant le design et les couleurs des affiches de la compagnie La Machine.Ce TGV va permettre à Calais d'annoncer à grande échelle l'arrivée de l'animal machine dans sa ville. Même si la compagnie garde secrètement l'animal jusqu’au spectacle inaugural du 1er novembre. Ravis, les premiers voyageurs de ce train reliant Paris-Nord à Calais-ville, ont été accueilli par de nombreux Calaisiens.L’enjeu majeur de cette campagne d'affichage est de renforcer le développement économique et touristique de la ville. La ville espére que les voyageurs pourront, grace à cet affichage, situer sur la carte touristique du nord de l’Europe, Calais. 33 millions de voyageurs britanniques transitent par la ville qui espère une retombée internationale grâce à cette affichage.