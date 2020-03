Tournoi de France à Calais : Néerlandaises et Canadiennes se neutralisent au Stade de l'Épopée

Le Canada obtient un match nul 0:0 face aux Pays-Bas dans son deuxième match du Tournoi de France #ENFCan #CanWNT https://t.co/pV390UjmFg pic.twitter.com/riADYzJfHf — Canada Soccer (@CanadaSoccerFR) March 7, 2020

48' Faute de la gardienne de but néerlandaise qui obtient un carton rouge. Le Canada obtient un coup franc juste à l'extérieur de la surface de but.



La rencontre entre l'équipe féminine du Canada et celle des Pays-Bas s'est achevée sur un match nul, samedi 7 mars au Stade de l'Épopée à Calais. Les deux équipes s'affrontaient devant un petit millier de personnes dans le cadre du Tournoi de France, organisé par la FFF.Le match a été particulièrement poussif en première période, et il faut attendre l'expulsion de la gardienne néerlandaise, suite à un carton rouge, pour voir les occasions s'enchaîner en faveur des Canadiennes. Mais rien, toutefois, qui ait pu leur permettre de prendre l'ascendant.Avec ce nul, et les deux victoires successives des Bleues face au Canada mercredi, puis contre le Brésil hier soir à Valenciennes, les Françaises sont désormais sûres de remporter la compétition