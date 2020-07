Transition écologique : le gouvernement annonce la construction d'une autoroute ferroviaire Sète-Calais

Autoroutes ferroviaires : Jean Castex annonce "un Bayonne-Cherbourg, un Sète-Calais et le Perpignan-Rungis qu'on veut inscrire sur un axe plus large qui irait d'Anvers à Barcelone" pic.twitter.com/5Ufj8QIwOf — franceinfo (@franceinfo) July 27, 2020

Péages ferroviaires gratuits

Afin de relancer le transports de marchandises par le train, le Premier ministre Jean Castex annoncé ce lundi la construction d'une nouvelle autoroute ferroviaire entre Sète (Hérault) et Calais.Une nouvelle liaison doit également être crée entre Cherbourg et Bayonne, a par ailleurs annoncé le chef du gouvernement. La ligne Perpignan-Rungis sera également rouverte."Pendant la crise du Covid, on a été bien content d'avoir le fret ferroviaire pour transporter les denrées alimentaires notamment", a-t-il déclaré en déplacement à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne).Le Premier ministre a également décrété "la gratuité des péages (pour le fret ferroviaire, ndlr) jusqu'à la fin de l'année 2020 et une division par deux en 2021 du prix de ces péages."