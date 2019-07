Traversée de la Manche en flyboard : Franky Zapata est tombé à l'eau

Flyboard: "Une déception énorme" pour l'équipe de Franky Zapata, qui n'a pas réussi à traverser la Manche pic.twitter.com/PgI7knYAGP — BFMTV (@BFMTV) July 25, 2019 Zapata est tombé à l’eau. Grosse désillusion du côté de sa femme et de son équipe pic.twitter.com/7U2NoVFTO4 — François Launay (@francoislaunay) July 25, 2019 C’est au moment du ravitaillement, en heurtant le bateau, que Zapata est tombé à l’eau. Hier, il appréhendait cette opération à cause de la houle pic.twitter.com/0CrTkMSuSu — François Launay (@francoislaunay) July 25, 2019

Oui, mais connaissant @frankyzapata, il en a encore sous la pédale et il ne va pas en rester là.



Il reste qu’il a franchi ~20km à près de 150km/h, au dessus de l’eau.👏🏻



🏄🏻‍♂️==💨

🛥

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 🇫🇷 https://t.co/NV0rZprgDf — Commandant du GIGN (@PLP178151) July 25, 2019

REPLAY : le décollage

Traversée de la Manche en flyboard par Franky Zapata : les images du décollage

Manche : tentative ratée de traversée par Franky Zapata sur son Flyboard

"Physiquement, il n'a rien (...) Mais il est très énervé."



Ce coéquipier de Franky Zapata donne des nouvelles de "l'homme volant" après sa chute dans la Manche pic.twitter.com/CBtOlapNGI — BFMTV (@BFMTV) July 25, 2019



"Très bientôt ?"

Comme un symbole, la plateforme de décollage est rangée dans la camionnette. Fin du rêve Zapata pic.twitter.com/Mqy9uFeQtL — François Launay (@francoislaunay) July 25, 2019

Défi raté. Franky Zapata est tombé à l'eau au cours de sa traversée de la Manche. La mauvaise nouvelle est tombée peu après son décollage réussi de Sangatte vers 9h05.Sa femme a été prévenue immédiatement par téléphone. Selon les premières infos, Franky Zapata est conscient malgré sa chute dans l’eau. Il a été secouru. C’est au moment du ravitaillement, en heurtant le bateau, qu'il est tombé à l’eau. Franky Zapata "va bien et est en train d'être ramené sur le littoral" , selon le maire de Sangatte. Il a été secouru par les plongeurs du bateau. Il a rassuré son épouse qu'il a eue au téléphone".a déclaré à l'AFP le maire de Sangatte, Guy Lallemand."Il y a eu un souci au niveau du ravitaillement entre les eaux françaises et anglaises. Du coup, il n'a pu effectuer la procédure. Donc la traversée de la Manche est annulée", a sobrement déclaré une porte-parole de l'équipe Zapata en refusant de confirmer explicitement sa chute."C’est une déception énorme. Toute l’équipe était à fond avec lui car il sait toujours nous emmener avec lui. Il a bravé les obstacles les uns après les autres et là apprendre qu’il tombe dans ces conditions… Il avait rejoint son ravitaillement. Et ça a dû se jouer à quelques centimètres, cette maudite plateforme qui, en se balançant sur le bateau, qui vient toucher le flyboard et le déséquilibre pour le faire tomber à l’eau. On l’a vu réussir cette manœuvre des dizaines de fois dans des mers bien plus démontées. Il savait qu’il y avait un petit risque mais il le maîtrisait parfaitement", a estimé sur BFM TV Stéphane Denis, membre de son équipe. Pour effectuer cette traversée d'environ 35 km, M. Zapata devait ravitailler sa machine volante en kérosène côté anglais, à 18 km des côtes françaises.Le décollage s'était bien passé. Franky Zapata devait voler à 140km/h pendant 20 minutes au-dessus de l'eau (15-20 mètres).L'entourage de Franky Zapata annonce déjà qu'une nouvelle tentative sera organisée un jour. "Le connaissant, dit un de ses proches. Dans deux jours, il est à l'atelier pour construire une machine qui permettra de faire la traversée en une fois."Une conférence de presse de Franky Zapata était programmée à 14h. On ignore pour l'instant si elle sera maintenue. Peu après la nouvelle de la chute, l'ambiance était pesante sur la plage de Sangatte. L'équipe était en train de remballer le matériel, le public était en partance."Franky va bien, je l'ai eu au téléphone, il est très déçu aussi mais, en général, il ne s'arrête pas sur un échec", a précisé son épouse Krystel, en ajoutan que "l'homme volant" pourrait retenter son pari de la traversée de la Manche "très bientôt peut-être".